Quem alterou o nome civil ou social depois do período de inscrição poderá ver a atualização na Página do Participante após a divulgação dos resultados do Enem 2026. Essa previsão consta no edital da edição.

A mudança feita na Receita Federal não apareceria nos materiais impressos da aplicação, porque esses documentos foram produzidos com a informação registrada no momento da inscrição. O cartão e os materiais usados em sala, portanto, podiam trazer o dado anterior.

O resultado seguirá outra lógica: a visualização da alteração ficará disponível no ambiente do participante depois que as notas forem publicadas. O Inep ainda informará a data da divulgação, e o edital não autoriza antecipar esse calendário.

As provas regulares ocorreram em 8 e 15 de novembro de 2026. A atualização mencionada no documento diz respeito à consulta posterior no sistema, não a uma correção dos materiais que já foram utilizados.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Alteração não muda o material já impresso

O edital separa os documentos da aplicação da consulta digital posterior. O nome usado nos cadernos e cartões foi o informado na inscrição; a mudança poderá aparecer na Página do Participante após o resultado.

Resumo

o Enem 2026 regular foi aplicado em 8 e 15 de novembro de 2026. Alteração de nome civil ou social feita na Receita Federal após a inscrição poderá ser vista no sistema depois da divulgação das notas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.