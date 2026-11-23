O resultado do Enem 2026 não será enviado por carta à casa do participante. O edital determina que a consulta seja feita na Página do Participante e atribui ao próprio candidato a responsabilidade de acessar as informações.

O Inep pode usar o e-mail e o telefone informados na inscrição para entrar em contato sobre o exame. Isso não substitui o sistema oficial: os dados referentes à inscrição e ao resultado devem ser conferidos no ambiente do participante.

A regra também ajuda a diferenciar uma comunicação verdadeira de uma mensagem suspeita. O edital não prevê envio de correspondência residencial com nota, classificação, local de prova ou dados da inscrição.

A aplicação regular foi realizada em 8 e 15 de novembro de 2026. A data do resultado individual ainda será divulgada pelo Inep, sem prazo específico indicado no edital consultado.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Página do Participante é o canal de consulta



O candidato deve manter o acesso ao Gov.br e consultar o sistema por conta própria. Ter cadastrado e-mail e telefone válidos não elimina essa obrigação.

Resumo

depois das provas de 8 e 15 de novembro de 2026, o resultado será consultado na Página do Participante. O Inep não enviará correspondência à residência para informar a nota.

Para mais informações, consulte o site do Inep.