Espalhar “portanto”, “além disso” e “nesse sentido” pela redação não garante uma boa nota de coesão. A Competência IV avalia se os recursos linguísticos realmente conectam as partes do texto e ajudam a construir a argumentação.

A cartilha de redação de 2025 explica que frases e parágrafos devem manter uma relação capaz de assegurar sequência coerente e interdependência entre as ideias. O conectivo precisa corresponder ao sentido que liga uma parte à outra.

A repetição inadequada de palavras, o uso artificial de expressões de ligação e a quebra da continuidade podem prejudicar a avaliação. Também contam os mecanismos usados para retomar informações sem deixar o leitor perdido.

A Competência IV fez parte da correção da redação do Enem 2026, cuja aplicação regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026. Cada corretor atribuiu até 200 pontos ao critério.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Coesão é relação, não enfeite



Um texto coeso faz as ideias avançarem de forma compreensível. Os conectivos são ferramentas desse processo, mas só funcionam quando expressam corretamente a relação entre os argumentos.

Resumo

nas provas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026, a Competência IV avaliou os mecanismos linguísticos que garantem encadeamento e continuidade à argumentação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.