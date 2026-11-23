Uma redação pode ter boas informações e ainda perder pontos se elas aparecerem sem uma linha de raciocínio clara. É esse trabalho de seleção e organização dos argumentos que ocupa o centro da Competência III do Enem.

A Cartilha do Participante de 2025 relaciona o critério à coerência e à plausibilidade entre as ideias. O texto precisa permitir que o leitor acompanhe a posição assumida e entenda como cada argumento ajuda a sustentá-la.

Não basta acumular exemplos, dados ou citações. O candidato deve interpretar essas informações, relacioná-las ao tema e distribuí-las de modo que a defesa do ponto de vista avance ao longo dos parágrafos.

As provas regulares do Enem 2026 ocorreram em 8 e 15 de novembro de 2026. A redação foi corrigida por competências, e cada avaliador pôde atribuir de zero a 200 pontos a esse critério.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Planejamento aparece no resultado do texto

A Competência III revela se existe um projeto de redação: tese, escolha de argumentos e desenvolvimento coerente. Ideias relevantes, mas desconectadas, não cumprem plenamente esse objetivo.

Resumo

no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, a Competência III avaliou seleção, relação, organização e interpretação de informações em defesa de um ponto de vista.

Para mais informações, consulte o site do Inep.