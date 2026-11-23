Acertar a grafia das palavras é importante, mas não resume a Competência I da redação do Enem. Esse critério avalia o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa em diferentes aspectos do texto.

A Cartilha do Participante de 2025 explica que a correção considera a construção sintática dos períodos, as convenções da escrita, a escolha do registro e o uso adequado das palavras no contexto.

Frases truncadas, falta ou excesso de termos e problemas na organização dos períodos podem prejudicar o desempenho. A avaliação não funciona como uma simples contagem isolada de erros de acentuação ou pontuação.

A redação integrou a aplicação regular do Enem 2026, realizada em 8 e 15 de novembro de 2026. As regras atuais de pontuação estão no edital de 2026; a cartilha de 2025 detalha como a competência é compreendida.

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Clareza das frases também entra na avaliação

O corretor observa se a estrutura das frases permite entender o raciocínio e se as escolhas linguísticas são adequadas ao texto formal. A qualidade aparece no conjunto, e não apenas em palavras escritas corretamente.

Resumo

no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, a Competência I avaliou o domínio da escrita formal, da estrutura sintática, do registro e das convenções da língua portuguesa.

Para mais informações, consulte o site do Inep.