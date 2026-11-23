No Enem PPL, o responsável pedagógico da unidade tem a tarefa de acessar e informar o resultado individual ao participante. Para isso, o edital exige a guarda do CPF, do número de inscrição e da senha usados no acompanhamento.

Quando a pessoa tiver a liberdade decretada, poderá consultar as próprias notas na Página do Participante, com CPF e senha do Gov.br. Em ambos os casos, a data do resultado ainda será divulgada pelo Inep.

O edital do PPL também atribui ao responsável pedagógico outras funções, como apoiar a inscrição em programas de acesso ao ensino superior e, quando couber, encaminhar certificado do ensino médio ou declaração parcial de proficiência.

O Enem PPL será aplicado em 15 e 16 de dezembro de 2026. Essas datas não alteram o calendário da prova regular, que já ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Situação do participante define o caminho de acesso

Enquanto estiver na unidade, o resultado é acompanhado por intermédio do responsável pedagógico. Com a liberdade decretada, o participante poderá usar o ambiente comum do Enem, desde que tenha cadastro e senha do Gov.br.

Resumo

o Enem regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026. O Enem PPL será em 15 e 16 de dezembro, e seus resultados serão acessados pelo responsável pedagógico ou, após liberdade decretada, pela Página do Participante.

Para mais informações, consulte o site do Inep.