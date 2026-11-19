Uma referência memorizada não provoca automaticamente a anulação da redação do Enem. O problema aparece quando a citação é encaixada de forma forçada, sem relação clara com o tema ou com o argumento defendido.

A cartilha de redação de 2025 chama esse recurso de “repertório de bolso”. Se o avaliador perceber um uso decorado, automático ou apenas ornamental, poderá considerar o repertório não produtivo, com impacto na nota da Competência II.

Para funcionar bem, o conhecimento citado precisa ajudar a explicar o problema discutido e fortalecer a tese. A cartilha recomenda que o participante mostre que compreende a referência e sabe articulá-la às próprias ideias.

As orientações da cartilha explicam a avaliação, mas não antecipam o tema da redação nem indicam assuntos mais frequentes. No Enem regular de 2026, as provas ocorreram em 8 e 15 de novembro.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Citação precisa participar do argumento



Nomear um autor, livro, filme ou conceito não garante pontuação. O valor do repertório aparece na maneira como ele é contextualizado e usado para sustentar o raciocínio desenvolvido no texto.

Resumo

o Enem 2026 regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026. Repertório decorado não anula automaticamente a redação, mas o uso não produtivo pode reduzir a nota da Competência II.

Para mais informações, consulte o site do Inep.