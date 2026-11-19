Não basta escrever sobre um assunto próximo ao da proposta para garantir a correção da redação do Enem. O edital de 2026 prevê nota zero quando o texto não atende ao tema solicitado ou adota outra estrutura que não seja a dissertativo-argumentativa.

Nesse formato, o participante apresenta um ponto de vista e o desenvolve por meio de argumentos. A cartilha de redação publicada pelo Inep em 2025 explica que a produção também deve avançar para uma conclusão coerente com o projeto de texto.

Uma narrativa, uma carta ou outro gênero usado como estrutura principal não atende à exigência prevista para a prova. Da mesma forma, a fuga total da proposta é tratada pelo edital como motivo de nota zero.

A redação foi aplicada no primeiro dos dois domingos do Enem regular, realizado em 8 e 15 de novembro de 2026. A regra atual vem do edital de 2026; a cartilha de 2025 serve para explicar os critérios de escrita.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Tema e estrutura são exigências diferentes

O candidato precisa cumprir as duas condições ao mesmo tempo: discutir o tema proposto e organizar a resposta como texto dissertativo-argumentativo. Atender apenas a uma delas não basta.

Resumo

nas provas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026, a redação exigiu estrutura dissertativo-argumentativa e atendimento à proposta. O descumprimento pode resultar em nota zero.

Para mais informações, consulte o site do Inep.