Uma redação manuscrita com até sete linhas recebe nota zero no Enem 2026, mesmo que apresente uma ideia relacionada ao tema. O edital chama essa situação de “texto insuficiente”.

O critério considera a quantidade de linhas válidas na folha de redação. Trechos copiados dos textos motivadores ou do caderno de questões são desconsiderados na contagem do número mínimo.

Há uma regra própria para o texto entregue em Braille: nesse formato, a redação com até dez linhas é classificada como insuficiente. A diferença está expressamente prevista no edital da edição de 2026.

A redação integrou o primeiro domingo, mas o calendário regular completo teve provas em 8 e 15 de novembro de 2026. A avaliação considera somente o texto passado para a folha destinada à correção.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Conteúdo não afasta o limite mínimo



Ainda que o participante apresente tese, argumentos ou conclusão, a quantidade de linhas pode levar à nota zero. O edital usa o limite objetivo para caracterizar o texto insuficiente.

Resumo

no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, redação manuscrita com até sete linhas recebe nota zero; em Braille, o limite de texto insuficiente é de até dez linhas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.