O Inep não emite atestado, certificado ou certidão para comprovar a classificação ou a nota obtida pelo participante no Enem 2026. A regra aparece nas disposições finais do edital da edição.

O resultado individual será consultado na Página do Participante, com CPF e senha, em data ainda a ser divulgada. O documento não autoriza transformar essa previsão em um calendário antecipado.

A restrição sobre comprovantes de nota não deve ser confundida com a certificação do ensino médio. Esse é outro procedimento, sujeito a requisitos próprios e à atuação das instituições certificadoras previstas nas regras do exame.

As provas regulares ocorreram em 8 e 15 de novembro de 2026. Depois da correção, o caminho oficial para conhecer o desempenho será a consulta individual, e não o pedido de uma certidão de classificação ao Inep.

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Consulta oficial fica na Página do Participante

O candidato deve acompanhar o sistema com seus dados de acesso. O Inep também informa que não enviará correspondência à residência para comunicar inscrição, local de prova ou resultado.

Resumo

Após as provas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026, a nota será consultada na Página do Participante. O Inep não fornece certidão, certificado ou atestado de classificação ou pontuação.

Para mais informações, consulte o site do Inep.