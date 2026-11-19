A falta de preparo financeiro na adolescência costuma cobrar um preço alto na fase adulta. No Ensino Médio, aprender a gerir recursos deixa de ser apenas teoria e ganha urgência, acompanhando o jovem desde o cotidiano escolar até a conquista da autonomia na faculdade ou no primeiro emprego.

Apesar da relevância dessa preparação, o cotidiano dos jovens ainda revela lacunas importantes na base educacional e doméstica. Um estudo de caso publicado em outubro de 2026 na Revista Tópicos, realizado com 307 estudantes do Ensino Médio, aponta que 62,2% raramente ou nunca recebem orientação financeira da família. O levantamento mostra ainda que o desconhecimento técnico começa cedo: 51,5% dos entrevistados afirmam não dominar conceitos sobre a variação da inflação, enquanto 44,6% dizem não conhecer os diferentes tipos de remuneração de investimentos.

Para isso, são necessárias habilidades importantes, como autonomia, planejamento e responsabilidade. “O terceiro ano do Ensino Médio é um momento oportuno para desenvolver essas habilidades. Além das decisões relacionadas à escolha profissional e ao ingresso no ensino superior, os estudantes começam a se preparar para uma rotina que exige mais independência e capacidade de organização. Saber planejar gastos, compreender os limites do orçamento e evitar decisões impulsivas pode fazer diferença nessa nova etapa”, afirma Daniel Sena, coordenador do Madre Pre College.

O Madre Pre College, com lançamento oficial marcado para 2027, é o novo projeto do Colégio Madre de Deus voltado para estudantes da terceira série do Ensino Médio. A ideia é ampliar a experiência escolar, aproximando a formação acadêmica de competências necessárias à vida universitária e ao mercado de trabalho.

Educação financeira e novos conhecimentos

Um estudo publicado pela revista Economia & Serviços em 2026 com 140 jovens adultos brasileiros de renda média indicou que ter tido educação financeira na escola se associa a maior confiança em cálculos como juros compostos e maior preparo para decisões financeiras complexas.

De acordo com o coordenador do Colégio Madre de Deus, a educação financeira também contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico. Ao entender conceitos como orçamento, consumo consciente, poupança e planejamento, o estudante passa a avaliar melhor suas escolhas e a compreender as consequências de suas decisões no presente e no futuro.

“O mundo mudou, o ensino médio também precisava mudar. Por isso, o Madre avança sendo um grande HUB entre estudantes, faculdade e a própria vida profissional, desenvolvendo habilidades e competências não apenas para a universidades, mas para a vida”, ressalta Daniel Sena.

Madre Pre College

O Madre Pre College é uma proposta educacional exclusiva em Pernambuco, que contará com ambientes de estudo projetados de acordo com cada disciplina, lounges e áreas de descompressão, academia, entre outros.

A proposta é promover um espaço em que os estudantes possam desenvolver competências que têm sido exigidas no mercado do trabalho: gestão, empreendedorismo, tecnologia, autonomia, liderança, comunicação e capacidade de adaptação.