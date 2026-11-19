O Enem PPL 2026 terá a mesma divisão básica de áreas do exame regular: quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, além de uma redação em língua portuguesa.

No dia 15 de dezembro, os participantes responderão às provas de Linguagens e Ciências Humanas e farão a redação. Em 16 de dezembro, será a vez de Ciências da Natureza e Matemática.

A edição PPL é destinada a pessoas privadas de liberdade e a jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade. Os procedimentos são intermediados pelo responsável pedagógico das unidades participantes.

Essas datas não são uma retificação do calendário comum. A aplicação regular do Enem 2026 já ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026; o edital nº 126 trata especificamente das provas do PPL.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Cada dia reúne duas áreas



O primeiro dia do Enem PPL terá duração de 5h30, enquanto o segundo terá 5h. As provas começam às 13h30 nos dois dias, pelo horário de Brasília.

Resumo

o Enem regular foi aplicado em 8 e 15 de novembro de 2026. O Enem PPL terá 180 questões e redação, com provas em 15 e 16 de dezembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.