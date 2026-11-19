O Enem PPL 2026 terá provas em 15 e 16 de dezembro, quase um mês depois da aplicação regular. Essa edição é voltada a pessoas privadas de liberdade e a jovens que cumprem medida socioeducativa que inclua privação de liberdade.

O edital nº 126 trata especificamente do Enem PPL e não é uma retificação das regras da prova regular. A participação é voluntária e gratuita, mas depende dos procedimentos realizados pela unidade e pelo responsável pedagógico.

As provas serão aplicadas em unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos órgãos responsáveis em cada estado. No primeiro dia, o exame reúne Linguagens, Ciências Humanas e redação; no segundo, Ciências da Natureza e Matemática.

Já a aplicação regular do Enem 2026 ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026. As datas de dezembro, portanto, pertencem ao PPL e não representam uma nova etapa para todos os candidatos da edição regular.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Inscrição e acompanhamento passam pela unidade

O responsável pedagógico faz a intermediação de procedimentos do participante no sistema do Enem PPL. As provas começam às 13h30 nos dois dias, sempre pelo horário de Brasília.

Resumo

o Enem regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026. O Enem PPL será em 15 e 16 de dezembro de 2026, em unidades prisionais e socioeducativas participantes.

Para mais informações, consulte o site do Inep.