Quem não imprimiu a declaração de comparecimento antes da prova não poderá baixá-la agora na Página do Participante. O edital do Enem 2026 determina que o documento deixa de ser disponibilizado após a aplicação de cada dia.

A declaração precisava ser apresentada ao chefe de sala antes da entrada do participante para que a presença fosse confirmada. Depois desse procedimento, o candidato deveria guardar o papel no envelope porta-objetos durante a prova.

A regra também alcança o Cartão de Confirmação da Inscrição: o Inep informa que ele não fica disponível após a aplicação de cada dia. Esses documentos tinham funções ligadas à presença e à organização da prova, não à divulgação da nota.

Na edição regular, os dois dias ocorreram em 8 e 15 de novembro de 2026. Como ambos já passaram, o participante não deve contar com uma emissão posterior da declaração pelo sistema.

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Documento precisava ser levado no dia

A declaração não era gerada automaticamente depois da presença. Cabia ao interessado imprimir o arquivo antes da prova e apresentá-lo em sala para confirmação pelo responsável pela aplicação

Resumo

o Enem 2026 regular foi aplicado em 8 e 15 de novembro de 2026. A declaração de comparecimento e o cartão de confirmação não são disponibilizados após cada dia de prova.

Para mais informações, consulte o site do Inep.