As respostas do Questionário Socioeconômico do Enem 2026 podem ser encaminhadas, junto com as notas e outras informações, a programas governamentais do Ministério da Educação e a processos seletivos de ingresso no ensino superior.

O edital informa que a própria inscrição representa o consentimento formal do participante para essa disponibilização. Os dados podem chegar à Secretaria de Educação Superior e a instituições públicas, privadas ou estrangeiras, conforme regras específicas.

Isso não significa que a nota individual possa ser publicada livremente. Para publicidade ou premiação, o resultado depende de autorização do participante, ressalvadas as situações de uso previstas no edital para programas, seleções e certificação.

O Enem regular foi aplicado em 8 e 15 de novembro de 2026. O tratamento das informações ocorre depois de dados pessoais e socioeconômicos terem sido fornecidos pelo candidato no sistema de inscrição.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Uso institucional não é divulgação pública



O envio de informações para programas e instituições segue finalidades definidas nas regras do exame. Já a exposição pública do desempenho individual não é automática e depende da autorização prevista pelo Inep.

Resumo

as provas regulares ocorreram em 8 e 15 de novembro de 2026. A inscrição autoriza o uso de notas e dados, inclusive do questionário socioeconômico, nos programas e processos descritos no edital.

Para mais informações, consulte o site do Inep.