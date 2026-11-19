Ter comparecido aos dois domingos do Enem não garante a divulgação da nota se o participante tiver sido eliminado. O edital de 2026 estabelece que o resultado de quem recebeu essa penalidade não será apresentado.

A regra vale mesmo quando o candidato concluiu as provas dos dois dias. A realização dos cadernos e a entrega dos documentos de resposta não anulam uma eliminação aplicada com base nas regras do exame.

Isso é diferente da situação de quem apenas aguarda a correção. Para os participantes sem eliminação, o resultado individual será disponibilizado na Página do Participante, com CPF e senha, em data a ser anunciada pelo Inep.

A aplicação regular do Enem 2026 ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026. Como o edital não apresenta um calendário de notas, também não é possível antecipar quando aparecerá a informação individual.

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Eliminação impede a divulgação da nota

O Inep trata a eliminação como impedimento para publicar o resultado daquele participante. A norma não cria uma exceção para quem permaneceu em sala e realizou as provas nos dois domingos.

Resumo

nas provas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026, o participante eliminado não terá o resultado divulgado, ainda que tenha realizado os dois dias, conforme o edital.

Para mais informações, consulte o site do Inep.