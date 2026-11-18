Deixar a redação do Enem sem título não provoca perda automática de pontos. A cartilha de redação publicada pelo Inep em 2025 informa que o título é opcional, portanto o participante pode iniciar diretamente o texto dissertativo-argumentativo.

Se o candidato decide incluir um título, porém, essa linha passa a ser considerada parte da redação. Isso significa que ela não funciona como um elemento separado ou ignorado pelos avaliadores durante a leitura.

A própria cartilha alerta que um título com alguma característica prevista entre as causas de nota zero pode levar à anulação do texto. Por isso, a condição de elemento opcional não torna essa linha livre das regras aplicadas ao restante da produção.

No Enem 2026, a redação foi aplicada no primeiro domingo. O calendário regular completo teve provas em 8 e 15 de novembro de 2026, datas que não devem ser confundidas com a aplicação para pessoas privadas de liberdade.

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Sem título também é redação completa

O candidato não precisa criar um título para que o texto seja corrigido. Quando houver título, ele deve estar de acordo com as mesmas regras da redação e será considerado como parte da produção escrita.

Resumo

no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, o título da redação foi opcional. Se escrito, ele integra o texto e fica sujeito às regras de correção explicadas pelo Inep.

Para mais informações, consulte o site do Inep.