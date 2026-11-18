Quando as notas do Enem 2026 forem liberadas, o participante deverá consultá-las na Página do Participante. O acesso será individual, mediante a informação do CPF e da senha, conforme determina o edital da edição.

O documento não informa o dia em que o resultado será publicado. Ele diz que a data ainda será divulgada pelo Inep, por isso qualquer calendário diferente disso deve ser tratado como não confirmado.

As orientações oficiais também deixam claro que os resultados individuais não serão divulgados por outros meios de publicação. A informação protege o acesso do candidato e evita que listas não oficiais sejam confundidas com a consulta válida.

As provas da aplicação regular ocorreram em 8 e 15 de novembro de 2026. A partir de agora, o candidato deve acompanhar os canais do Inep sem confundir a divulgação do gabarito com a liberação das notas individuais.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Consulta é individual

Somente o participante pode autorizar o uso de seu resultado para publicidade ou premiação. Para seleção e ingresso no ensino superior, as instituições e os programas seguem regras próprias.

Resumo

o Enem 2026 regular foi aplicado em 8 e 15 de novembro de 2026. As notas serão consultadas na Página do Participante com CPF e senha, em data que ainda será divulgada pelo Inep.

Para mais informações, consulte o site do Inep.