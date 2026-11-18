Escrever a maior parte da redação em outra língua pode resultar em nota zero no Enem. O edital de 2026 inclui entre as causas de anulação o texto produzido predominantemente ou integralmente em língua estrangeira.

A regra está ligada ao formato exigido para a prova de redação, que avalia a produção de um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. A correção, portanto, não se limita ao assunto discutido pelo participante.

O documento usa os termos “predominantemente” e “integralmente”. Sem um detalhamento adicional nas fontes oficiais fornecidas, não é correto transformar a norma em uma contagem própria de palavras ou estabelecer uma porcentagem que o edital não apresenta.

A redação fez parte da aplicação regular do Enem 2026, realizada em 8 e 15 de novembro de 2026. A norma sobre língua estrangeira deve ser lida junto das demais condições de correção previstas para a folha de redação.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O edital define a condição de nota zero

Para a avaliação prevista no exame, o texto precisa atender à proposta e ser escrito em língua portuguesa. O edital não traz, no trecho da regra, uma fórmula percentual para medir a predominância de outro idioma.

Resumo

as provas regulares ocorreram em 8 e 15 de novembro de 2026. Redação predominantemente ou integralmente em língua estrangeira recebe nota zero, conforme o edital do Enem 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.