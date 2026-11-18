A redação escrita em Braille pode ser entregue para correção no Enem por participantes com cegueira ou surdocegueira. O edital de 2026 prevê essa possibilidade quando a pessoa leva o próprio material de escrita, como máquina Perkins ou reglete e punção.

Essa produção não é tratada como um rascunho. O texto entregue em Braille é o documento considerado na correção, dentro das regras de atendimento previstas para o exame.

Há uma diferença expressa no critério de texto insuficiente. Para redações em Braille, o edital prevê nota zero quando o texto tem até dez linhas; para a redação manuscrita, a condição alcança textos com até sete linhas.

As regras integram a edição regular do Enem 2026, cujas provas ocorreram em 8 e 15 de novembro de 2026. Elas mostram que o atendimento específico também inclui parâmetros próprios de correção quando o formato exige adaptação.

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O formato muda o limite de linhas

O candidato atendido em Braille deve observar a regra específica do edital. O limite usado para caracterizar texto insuficiente não é o mesmo da redação manuscrita.

Resumo

no Enem regular de 8 e 15 de novembro de 2026, participantes cegos ou surdocegos puderam entregar redação em Braille com material próprio. Texto em Braille com até dez linhas é considerado insuficiente pelo edital.

Para mais informações, consulte o site do Inep.