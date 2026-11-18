A nota máxima de mil pontos da redação do Enem não é dada de uma só vez. Ela resulta da soma de cinco competências, e cada uma pode receber de zero a 200 pontos, conforme os critérios apresentados pelo Inep.

Entre os aspectos avaliados estão o domínio da escrita formal da língua portuguesa, a compreensão da proposta, a organização dos argumentos, o uso de mecanismos de coesão e a elaboração de uma proposta de intervenção relacionada ao problema discutido.

O edital do Enem 2026 prevê que cada redação seja corrigida por dois avaliadores, de maneira independente. Cada corretor atribui uma nota a cada competência e chega a um total pela soma dessas cinco parcelas.

A redação integrou o primeiro domingo da aplicação regular. Ainda assim, as datas gerais do Enem 2026 foram 8 e 15 de novembro de 2026, e o resultado do participante reúne o desempenho nas diferentes áreas e no texto.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Cinco partes formam a nota

A divisão por competências permite identificar em qual aspecto o texto teve melhor ou pior desempenho. A cartilha de redação de 2025 explica os critérios, enquanto as regras atuais de correção estão no edital do Enem 2026.

Resumo

a redação aplicada no Enem regular, realizado em 8 e 15 de novembro de 2026, vale de zero a mil pontos. São cinco competências de até 200 pontos cada, avaliadas por dois corretores independentes.

Para mais informações, consulte o site do Inep.