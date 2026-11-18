Contar os acertos ajuda o participante a conferir a prova, mas não basta para descobrir a nota das questões objetivas do Enem 2026. O edital estabelece que a proficiência será calculada com base na Teoria de Resposta ao Item, a TRI, metodologia usada pelo exame.

Na prática, o gabarito oficial permite comparar as respostas marcadas pelo candidato com as alternativas corretas. Essa conferência não deve ser tratada como cálculo definitivo do resultado, porque a pontuação não corresponde a uma soma simples ou a um valor fixo por questão.

O documento do Inep informa que a metodologia de cálculo das notas será divulgada no portal do instituto. O edital, porém, não antecipa uma data para a liberação dos resultados individuais, por isso não é seguro atribuir ao exame um calendário que não esteja no texto oficial.

As provas regulares foram aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. Depois dos dois domingos, a orientação mais segura é separar a conferência do gabarito da consulta posterior à nota oficial: são informações diferentes.

Como calcular a nota do Enem com peso?

O que o candidato consegue conferir agora

O participante pode conferir quantas respostas coincidem com o gabarito, mas deve esperar a divulgação oficial para conhecer a proficiência calculada pela TRI. A nota individual não pode ser deduzida apenas pelo total de acertos.

Resumo

o Enem 2026 regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026. O gabarito serve para conferir respostas; a nota das objetivas será calculada com base na TRI e divulgada pelos canais oficiais do Inep.

Para mais informações, consulte o site do Inep.