A nota do Enem não entra da mesma maneira em todos os processos seletivos. O edital de 2026 permite que instituições de ensino superior usem o resultado como mecanismo único, alternativo ou complementar de acesso, desde que façam a adesão correspondente.

Isso significa que a participação no exame não garante, sozinha, uma vaga. Cada instituição pode estabelecer critérios e regras para selecionar candidatos, e o interessado precisa consultar o processo do curso ou da faculdade em que pretende concorrer.

O edital também informa que o Inep não se responsabiliza por seleção, classificação ou premiação com base nos resultados. A função do instituto é realizar o exame e disponibilizar as notas conforme as regras da edição.

As provas regulares do Enem 2026 foram aplicadas em 8 e 15 de novembro de 2026. O edital não fixa, nos trechos consultados, uma data para o resultado individual; por isso, o candidato deve evitar calendários não confirmados e acompanhar os canais oficiais.

Como calcular a nota do Enem com peso?

A regra de ingresso depende da instituição

Antes de usar a nota, o candidato deve verificar como a instituição aderiu ao exame, quais cursos participam e quais critérios de classificação foram definidos no processo seletivo correspondente.

Resumo

o Enem regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026. A nota pode ser usada como critério único, alternativo ou complementar, mas as regras de ingresso são definidas por cada instituição participante.

Para mais informações, consulte o site do Inep.