Uma resposta resolvida corretamente no caderno, mas não marcada no cartão-resposta, não entra na correção do Enem. O edital é direto: nas questões objetivas, só são consideradas as alternativas efetivamente registradas no documento destinado às respostas.

Essa regra ajuda a entender por que a conferência feita depois da prova pode não reproduzir exatamente o que será corrigido. A anotação levada pelo participante mostra o que ele registrou para si, enquanto a leitura oficial considera o cartão entregue à equipe de aplicação.

O edital também determina o uso de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e informa que o cartão deve ser preenchido sem emendas ou rasuras. O mesmo princípio vale para a redação: somente o texto passado para a folha própria é corrigido.

Os cadernos de questões e os espaços de rascunho não são documentos de correção. A regra vale para as duas etapas da aplicação regular, realizadas em 8 e 15 de novembro de 2026.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Rascunho não substitui o documento oficial

O que ficou apenas no caderno ou no rascunho não pode ser usado para completar uma resposta depois da entrega. A correção considera os registros feitos nos documentos oficiais recebidos pelos aplicadores.

Resumo

nas provas de 8 e 15 de novembro de 2026, a correção considera o cartão-resposta e, no caso da redação, a folha de redação. Marcações no caderno e no rascunho não são corrigidas.

Para mais informações, consulte o site do Inep.