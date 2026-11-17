Após a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes tendem a se sentir mais aliviados. Mas, muitas vezes, esse alívio dá lugar à ansiedade e ao nervosismo em relação ao desempenho na prova e ao futuro.

O diretor da unidade de Boa Viagem da UNINASSAU, Hesdras Viana, afirma que um dos erros mais comuns que os estudantes cometem após realizarem as provas é comparar acertos com amigos e redes sociais.

"A nota do Enem depende da Teoria de Resposta ao Item (TRI), o que faz com que a mesma quantidade de acertos gere pontuações muito diferentes de pessoa para pessoa. De forma simples, dois alunos com o mesmo número de acertos podem ter notas muito diferentes dependendo de quais questões acertaram. Acertar as questões fáceis e médias garante mais coerência pedagógica do que acertar questões difíceis no 'chute'", explica.





Esse tipo de comportamento pode desencadear o esgotamento mental antes da hora. Hesdras destaca que estudantes que acreditam que tiveram um desempenho abaixo do desejado podem ter a sensação de que "perderam o ano", o que pode gerar um bloqueio emocional e atrapalhar estratégias. "O estudante pode desistir antes mesmo de conhecer suas reais chances. Como o Enem não tem uma nota fixa por acerto e existem múltiplas portas de entrada no Ensino Superior, tirar conclusões precipitadas costuma custar vagas valiosas", acrescenta.

Hesdras aconselha os estudantes a transformar a ansiedade da espera em preparação estratégica: "Como a prova já foi feita e o resultado não depende mais de você, o melhor uso do seu tempo agora é antecipar tudo o que está sob o seu controle para agir com rapidez assim que as notas saírem — a começar pela organização dos documentos. Enquanto não chega a divulgação dos resultados do Enem, Sisu, Prouni e Fies, evite passar o dia inteiro atualizando redes sociais ou calculando notas estimadas em simuladores, pois o excesso de especulação só aumenta o desgaste emocional."

O diretor recomenda reservar esse período para descansar a mente, praticar atividades físicas ou aprender uma habilidade leve, como um idioma ou ferramentas digitais. Dessa forma, o estudante pode iniciar o próximo semestre com energia renovada.

Escolha de curso e instituição no Sisu

Principal forma de ingressar em instituições públicas, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) geralmente abre inscrições na segunda quinzena de janeiro. O sistema permite que o estudante que realizou a prova do Enem e não zerou a redação escolha até duas opções de curso e atualiza as notas de corte parcialmente durante os dias de inscrição. É neste período que muitos vestibulandos cometem equívocos.

O diretor orienta que os estudantes priorizem o curso e a instituição que representam seu principal objetivo, mas onde sua nota esteja dentro de uma margem realista de disputa. Na segunda opção, a recomendação é escolher um curso correlato na mesma universidade no turno noturno (que geralmente tem corte menor e facilita estágios) ou para um campus no interior, onde a concorrência costuma ser mais baixa.

Hesdras lembra que a nota de corte é apenas um termômetro momentâneo da relação entre oferta de vagas e procura de estudantes. "Basear sua decisão exclusivamente nela esconde algumas armadilhas, principalmente o risco de escolher pelo 'encaixe' da nota e não pela vocação", alerta.

Outras alternativas de usar a nota do Enem

Não estar na lista de vagas das instituições participantes do Sisu não significa que as portas para o Ensino Superior estão fechadas. Os estudantes que realizaram a prova do Enem podem utilizar a nota para garantir bolsas de estudo, financiamentos ou ingressar em instituições privadas.

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"Em vez de depender apenas da concorrência pública tradicional, você pode converter seu desempenho em descontos diretos, financiamento facilitado e vagas em processos seletivos alternativos. O segredo para otimizar a pontuação está em escolher a edição do exame que mais favorece o seu histórico", recomenda Hesdras.

Na UNINASSAU, a nota do Enem substitui integralmente a prova do vestibular tradicional na maioria dos cursos de graduação. De acordo com o diretor, esse modelo permite que o candidato garanta sua matrícula de forma rápida, sem enfrentar a concorrência e a espera das chamadas do Sisu.

O estudante deve apresentar um resultado válido do Enem (inclusive de edições anteriores); comprovar a conclusão do Ensino Médio; e atingir as pontuações exigidas. As condições de classificação devem ser consultadas conforme o curso, a unidade e a modalidade escolhidos. Para conhecer as possibilidades de ingresso e de desconto, os interessados devem procurar os canais oficiais da instituição.

Educação de qualidade aliada à prática profissional

Hesdras afirma que a UNINASSAU reúne avaliações de excelência no MEC, infraestrutura voltada à prática profissional, suporte à empregabilidade e variedade de modalidades de ensino.

Ele destaca que diversas unidades da instituição possuem Conceito Institucional (CI) nota 5, a avaliação máxima concedida pelo Ministério da Educação. "Essa qualidade acadêmica é fortalecida por um corpo docente formado por mestres e doutores que atuam no mercado, trazendo desafios reais das empresas para a sala de aula por meio de metodologias ativas, estudos de caso e simulações", detalha.

Para garantir que o estudante viva a profissão antes mesmo de se formar, a UNINASSAU prioriza investimentos na parte prática. "Nas áreas de Saúde e Humanas, como Psicologia, Odontologia, Fisioterapia, Nutrição e Direito, os alunos atendem a comunidade em clínicas-escola e Núcleos de Práticas Jurídicas sob supervisão docente", exemplifica o diretor.

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Além disso, as unidades dispõem de centros de simulação médica, laboratórios de engenharia, estúdios de comunicação e espaços de inovação, somados a programas de iniciação científica e ações sociais em Unidades Básicas de Saúde e empresas locais.

A instituição também mantém um setor exclusivo dedicado à empregabilidade, que apoia o aluno com revisão de currículo, preparação para entrevistas e feiras de recrutamento. "Além de estimular o networking e o empreendedorismo por meio de congressos, hackathons, empresas juniores e convênios de intercâmbio internacional", complementa.

Hesdras ressalta que toda essa estrutura, voltada para a formação de qualidade e alinhada às necessidades do mercado de trabalho, está disponível em um portfólio completo e adaptável à rotina do estudante, que abrange desde cursos técnicos, tecnólogos, bacharelados e licenciaturas até pós-graduações, MBAs e cursos livres de extensão.