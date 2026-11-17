Após a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes tendem a se sentir mais aliviados. Mas, muitas vezes, esse alívio dá lugar à ansiedade e ao nervosismo em relação ao desempenho na prova e ao futuro.
O diretor da unidade de Boa Viagem da UNINASSAU, Hesdras Viana, afirma que um dos erros mais comuns que os estudantes cometem após realizarem as provas é comparar acertos com amigos e redes sociais.
"A nota do Enem depende da Teoria de Resposta ao Item (TRI), o que faz com que a mesma quantidade de acertos gere pontuações muito diferentes de pessoa para pessoa. De forma simples, dois alunos com o mesmo número de acertos podem ter notas muito diferentes dependendo de quais questões acertaram. Acertar as questões fáceis e médias garante mais coerência pedagógica do que acertar questões difíceis no 'chute'", explica.
Esse tipo de comportamento pode desencadear o esgotamento mental antes da hora. Hesdras destaca que estudantes que acreditam que tiveram um desempenho abaixo do desejado podem ter a sensação de que "perderam o ano", o que pode gerar um bloqueio emocional e atrapalhar estratégias. "O estudante pode desistir antes mesmo de conhecer suas reais chances. Como o Enem não tem uma nota fixa por acerto e existem múltiplas portas de entrada no Ensino Superior, tirar conclusões precipitadas costuma custar vagas valiosas", acrescenta.
Hesdras aconselha os estudantes a transformar a ansiedade da espera em preparação estratégica: "Como a prova já foi feita e o resultado não depende mais de você, o melhor uso do seu tempo agora é antecipar tudo o que está sob o seu controle para agir com rapidez assim que as notas saírem — a começar pela organização dos documentos. Enquanto não chega a divulgação dos resultados do Enem, Sisu, Prouni e Fies, evite passar o dia inteiro atualizando redes sociais ou calculando notas estimadas em simuladores, pois o excesso de especulação só aumenta o desgaste emocional."
O diretor recomenda reservar esse período para descansar a mente, praticar atividades físicas ou aprender uma habilidade leve, como um idioma ou ferramentas digitais. Dessa forma, o estudante pode iniciar o próximo semestre com energia renovada.
Escolha de curso e instituição no Sisu
Principal forma de ingressar em instituições públicas, o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) geralmente abre inscrições na segunda quinzena de janeiro. O sistema permite que o estudante que realizou a prova do Enem e não zerou a redação escolha até duas opções de curso e atualiza as notas de corte parcialmente durante os dias de inscrição. É neste período que muitos vestibulandos cometem equívocos.
O diretor orienta que os estudantes priorizem o curso e a instituição que representam seu principal objetivo, mas onde sua nota esteja dentro de uma margem realista de disputa. Na segunda opção, a recomendação é escolher um curso correlato na mesma universidade no turno noturno (que geralmente tem corte menor e facilita estágios) ou para um campus no interior, onde a concorrência costuma ser mais baixa.
Hesdras lembra que a nota de corte é apenas um termômetro momentâneo da relação entre oferta de vagas e procura de estudantes. "Basear sua decisão exclusivamente nela esconde algumas armadilhas, principalmente o risco de escolher pelo 'encaixe' da nota e não pela vocação", alerta.
Outras alternativas de usar a nota do Enem
Não estar na lista de vagas das instituições participantes do Sisu não significa que as portas para o Ensino Superior estão fechadas. Os estudantes que realizaram a prova do Enem podem utilizar a nota para garantir bolsas de estudo, financiamentos ou ingressar em instituições privadas.
"Em vez de depender apenas da concorrência pública tradicional, você pode converter seu desempenho em descontos diretos, financiamento facilitado e vagas em processos seletivos alternativos. O segredo para otimizar a pontuação está em escolher a edição do exame que mais favorece o seu histórico", recomenda Hesdras.
Na UNINASSAU, a nota do Enem substitui integralmente a prova do vestibular tradicional na maioria dos cursos de graduação. De acordo com o diretor, esse modelo permite que o candidato garanta sua matrícula de forma rápida, sem enfrentar a concorrência e a espera das chamadas do Sisu.
O estudante deve apresentar um resultado válido do Enem (inclusive de edições anteriores); comprovar a conclusão do Ensino Médio; e atingir as pontuações exigidas. As condições de classificação devem ser consultadas conforme o curso, a unidade e a modalidade escolhidos. Para conhecer as possibilidades de ingresso e de desconto, os interessados devem procurar os canais oficiais da instituição.
Educação de qualidade aliada à prática profissional
Hesdras afirma que a UNINASSAU reúne avaliações de excelência no MEC, infraestrutura voltada à prática profissional, suporte à empregabilidade e variedade de modalidades de ensino.
Ele destaca que diversas unidades da instituição possuem Conceito Institucional (CI) nota 5, a avaliação máxima concedida pelo Ministério da Educação. "Essa qualidade acadêmica é fortalecida por um corpo docente formado por mestres e doutores que atuam no mercado, trazendo desafios reais das empresas para a sala de aula por meio de metodologias ativas, estudos de caso e simulações", detalha.
Para garantir que o estudante viva a profissão antes mesmo de se formar, a UNINASSAU prioriza investimentos na parte prática. "Nas áreas de Saúde e Humanas, como Psicologia, Odontologia, Fisioterapia, Nutrição e Direito, os alunos atendem a comunidade em clínicas-escola e Núcleos de Práticas Jurídicas sob supervisão docente", exemplifica o diretor.
Além disso, as unidades dispõem de centros de simulação médica, laboratórios de engenharia, estúdios de comunicação e espaços de inovação, somados a programas de iniciação científica e ações sociais em Unidades Básicas de Saúde e empresas locais.
A instituição também mantém um setor exclusivo dedicado à empregabilidade, que apoia o aluno com revisão de currículo, preparação para entrevistas e feiras de recrutamento. "Além de estimular o networking e o empreendedorismo por meio de congressos, hackathons, empresas juniores e convênios de intercâmbio internacional", complementa.
Hesdras ressalta que toda essa estrutura, voltada para a formação de qualidade e alinhada às necessidades do mercado de trabalho, está disponível em um portfólio completo e adaptável à rotina do estudante, que abrange desde cursos técnicos, tecnólogos, bacharelados e licenciaturas até pós-graduações, MBAs e cursos livres de extensão.
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