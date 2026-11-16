O resultado individual do Enem não será publicado em listas abertas. O participante consultará as próprias notas na Página do Participante, com CPF e senha, em data ainda a ser divulgada pelo Inep.

O edital determina que os resultados não sejam divulgados por meios diferentes dos previstos. Para publicidade, premiação ou finalidades semelhantes, somente o próprio participante pode autorizar o uso das notas.

A inscrição, no entanto, formaliza o consentimento para o envio de notas e informações aos programas governamentais do Ministério da Educação e a processos seletivos de ingresso no ensino superior, conforme a regulamentação de cada ente.

Os resultados correspondem à aplicação regular realizada em 8 e 15 de novembro de 2026. O Inep não informou, nos documentos fornecidos, uma data exata para a liberação das notas.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Consulta não é o mesmo que uso público



A página individual permite que o candidato veja o desempenho. Já a exposição das notas para publicidade ou premiação depende de autorização do participante, segundo o edital.

Resumo

as notas das provas de 8 e 15 de novembro de 2026 serão consultadas individualmente na Página do Participante. O uso para publicidade ou premiação depende da autorização do candidato.

Para mais informações, consulte o site do Inep.