A nota da redação não fica nas mãos de uma única pessoa. Cada texto é corrigido de forma independente por dois avaliadores, que atribuem de zero a 200 pontos em cada uma das cinco competências.

Se as notas totais diferirem em mais de 100 pontos, ou se a diferença em uma competência superar 80 pontos, o edital considera que houve discrepância. Também há divergência quando os corretores classificam de modo diferente a situação do texto.

Nesse caso, um terceiro avaliador corrige a redação sem depender das notas anteriores. Se a divergência continuar, uma banca formada por três corretores pode estabelecer a nota final, descartando as avaliações anteriores.

A redação foi aplicada no primeiro dia regular, em 8 de novembro de 2026. A edição terminou com as provas objetivas de 15 de novembro de 2026, e a data dos resultados individuais ainda será divulgada pelo Inep.

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Como a nota final é definida

Quando não há discrepância, vale a média aritmética das notas totais dos dois primeiros corretores. Se o terceiro aproximar-se de um deles, a nota final usa as duas avaliações compatíveis, conforme as regras do edital.

Resumo

a redação passa primeiro por dois corretores independentes. Diferenças superiores aos limites do edital acionam automaticamente um terceiro avaliador e, se necessário, uma banca. A aplicação regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.