O espelho da redação tem finalidade pedagógica, mas não é disponibilizado em todas as situações. O edital exclui a vista do texto em quatro tipos específicos de resultado classificado como anulado.

Ficam sem o espelho as redações com impropérios, desenhos ou outras formas propositais de anulação; com parte deliberadamente desconectada do tema; ou com nome, assinatura, rubrica ou outra identificação no espaço exclusivo do texto.

A restrição também alcança a redação cuja letra seja ilegível a ponto de impedir a leitura por dois avaliadores independentes. O edital não coloca nessa mesma lista todos os demais motivos de nota zero.

A prova de redação foi realizada em 8 de novembro de 2026. A aplicação regular terminou em 15 de novembro de 2026, e a data de divulgação dos resultados ainda será informada pelo Inep.

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Vista tem finalidade pedagógica

Quando disponível, o espelho poderá ser consultado na Página do Participante depois do resultado. As orientações do Inep indicam liberação 60 dias após a divulgação das notas.

Resumo

o espelho não será oferecido para quatro situações de anulação previstas no edital, como identificação no texto e letra ilegível. A redação foi feita em 8 de novembro, e o exame regular terminou em 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.