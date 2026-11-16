Uma redação não recebe nota zero apenas por ter muitos erros de português. O edital lista situações específicas capazes de zerar o texto, e elas envolvem desde o descumprimento da proposta até formas de anulação.

Entre os casos estão fuga ao tema ou uso de estrutura diferente da dissertativo-argumentativa, folha em branco e texto com até sete linhas manuscritas. Para redação em Braille, o limite de texto insuficiente é de até dez linhas.

Também podem zerar o texto impropérios, desenhos, parte deliberadamente desconectada do tema, identificação no espaço da redação, texto predominante ou integralmente em língua estrangeira e letra ilegível para dois avaliadores independentes.

Esses critérios se aplicam à redação feita em 8 de novembro de 2026. O segundo dia regular ocorreu em 15 de novembro de 2026, sem produção textual, com Ciências da Natureza e Matemática.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Erro gramatical não aparece como anulação automática



Problemas de escrita são avaliados dentro das competências, especialmente a que mede o domínio da modalidade formal da língua portuguesa. A nota zero integral depende das situações previstas no edital.

Resumo

a redação pode zerar por fuga ao tema, folha em branco, texto insuficiente, formas propositais de anulação, identificação, língua estrangeira predominante ou ilegibilidade. O Enem regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.