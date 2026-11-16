Alguns participantes têm mecanismos específicos na correção da redação. O edital prevê avaliação coerente com singularidades linguísticas para candidatos com surdez, deficiência auditiva, surdocegueira ou Transtorno do Espectro Autista.

A correção diferenciada depende da aprovação do documento, declaração ou parecer que motivou o pedido de atendimento especializado. Para participantes com dislexia, a avaliação considera as características linguísticas do transtorno.

O procedimento não elimina as cinco competências da redação. Ele orienta a banca a avaliar a modalidade escrita de forma compatível com as condições reconhecidas e aprovadas durante o processo de atendimento.

A redação do Enem regular foi feita em 8 de novembro de 2026. A segunda prova, em 15 de novembro de 2026, encerrou a aplicação com questões de Ciências da Natureza e Matemática.

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A aprovação do atendimento faz diferença



Os textos motivadores apresentam informações para a reflexão, mas a redação deve desenvolver uma argumentação própria. A cópia não contribui para atingir o número mínimo de linhas válidas.

Resumo

há correção diferenciada para surdez, deficiência auditiva, surdocegueira, TEA e dislexia quando a documentação do atendimento foi aprovada. A aplicação regular ocorreu em 8 e 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.