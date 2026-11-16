Uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos recebe zero na Competência V da redação. Isso não significa, por si só, que toda a redação será anulada ou receberá nota zero integral.

A matriz de referência usada em 2026 define a Competência V como a elaboração de uma proposta de intervenção para o problema abordado com respeito aos direitos humanos. Essa competência vale até 200 pontos.

A Cartilha da Redação de 2025 explica que propostas favoráveis a tortura, mutilação, execução sumária ou violência praticada como “justiça com as próprias mãos” contrariam esse princípio.

A atribuição correta do ano é importante: a explicação está na cartilha de 2025, enquanto a matriz publicada em 2026 serve de base atual.

A redação foi realizada em 8 de novembro de 2026, primeiro dia do exame. A aplicação regular foi concluída em 15 de novembro de 2026 com as provas de Natureza e Matemática.

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Competência V avalia a proposta de intervenção



Além de respeitar os direitos humanos, a proposta é avaliada pela relação com o tema, articulação com a discussão e nível de detalhamento. O desempenho nessa parte se soma às outras quatro competências.

Resumo

desrespeitar os direitos humanos na proposta de intervenção leva a zero na Competência V, e não automaticamente a zero na redação inteira. A regra integra a correção da prova aplicada em 8 de novembro; o exame regular terminou em 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.