Usar os textos motivadores como apoio é diferente de copiá-los. Quando a redação reproduz trechos da proposta ou do caderno de questões, as linhas copiadas são retiradas da contagem do mínimo exigido.

A Cartilha da Redação de 2025 esclarece que uma linha pode ser considerada cópia mesmo quando apenas parte dela reproduz o material da prova. Para a contagem, valem as linhas efetivamente produzidas pelo participante.

Essa retirada pode fazer um texto cair na categoria de insuficiente. Pelo edital de 2026, a redação manuscrita com até sete linhas recebe nota zero, independentemente do conteúdo restante.

A orientação se refere à redação aplicada em 8 de novembro de 2026. No segundo domingo, 15 de novembro de 2026, o candidato respondeu somente às provas objetivas de Ciências da Natureza e Matemática.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Apoio não é transcrição

Os textos motivadores apresentam informações para a reflexão, mas a redação deve desenvolver uma argumentação própria. A cópia não contribui para atingir o número mínimo de linhas válidas.

Resumo

linhas copiadas da proposta de redação ou do caderno de questões são desconsideradas na contagem mínima. O texto foi aplicado em 8 de novembro, e a aplicação regular terminou em 15 de novembro de 2026.

Para mais informações, consulte o site do Inep.