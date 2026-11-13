Tempo do Enem começa após autorização do chefe de sala

As cinco horas do segundo dia do Enem não começam quando o candidato entra na sala. A contagem parte da autorização do chefe de sala para o início das provas, prevista para 13h30 deste domingo, 15 de novembro de 2026.

O término regular será às 18h30, no horário de Brasília. Dentro desse período, o participante responde às provas de Ciências da Natureza e Matemática e preenche o cartão-resposta.

O edital esclarece que não há prorrogação por afastamento da sala, avisos ou procedimentos realizados durante a aplicação. Assim, uma ida ao banheiro não pausa o relógio da prova. O deslocamento ocorre com acompanhamento de fiscal.

No primeiro dia, realizado em 8 de novembro de 2026, a duração regular foi de cinco horas e 30 minutos. A redução no domingo seguinte acompanha a estrutura da etapa, que não inclui redação.

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Quem tem horário ampliado



O participante com pedido de tempo adicional aprovado terá mais 60 minutos e poderá fazer a prova até 19h30. Para quem teve a videoprova em Libras aprovada, o acréscimo é de 120 minutos, com término às 20h30

Resumo

a aplicação regular de 15 de novembro vai de 13h30 a 18h30, no horário de Brasília. O tempo começa após a autorização do chefe de sala e não é suspenso por saídas. O primeiro dia foi em 8 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.