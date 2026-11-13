ENEM NE10
ENEM 2026

Tempo do Enem começa após autorização do chefe de sala

Segundo dia dura cinco horas, e saída ao banheiro não interrompe a contagem

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 13/11/2026 às 22:43
Imagem de Antonio Diaz no Magnific
Tempo do Enem começa após autorização do chefe de sala FOTO: Imagem de Antonio Diaz no Magnific

As cinco horas do segundo dia do Enem não começam quando o candidato entra na sala. A contagem parte da autorização do chefe de sala para o início das provas, prevista para 13h30 deste domingo, 15 de novembro de 2026.

O término regular será às 18h30, no horário de Brasília. Dentro desse período, o participante responde às provas de Ciências da Natureza e Matemática e preenche o cartão-resposta.

O edital esclarece que não há prorrogação por afastamento da sala, avisos ou procedimentos realizados durante a aplicação. Assim, uma ida ao banheiro não pausa o relógio da prova. O deslocamento ocorre com acompanhamento de fiscal.

No primeiro dia, realizado em 8 de novembro de 2026, a duração regular foi de cinco horas e 30 minutos. A redução no domingo seguinte acompanha a estrutura da etapa, que não inclui redação.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Quem tem horário ampliado

O participante com pedido de tempo adicional aprovado terá mais 60 minutos e poderá fazer a prova até 19h30. Para quem teve a videoprova em Libras aprovada, o acréscimo é de 120 minutos, com término às 20h30

Leia Também

Resumo

  • a aplicação regular de 15 de novembro vai de 13h30 a 18h30, no horário de Brasília. O tempo começa após a autorização do chefe de sala e não é suspenso por saídas. O primeiro dia foi em 8 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.