Segundo dia do Enem terá 90 questões; entenda a divisão

Quem volta ao Enem neste domingo, 15 de novembro de 2026, encontrará 90 questões de múltipla escolha. A metade será de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; a outra metade, de Matemática e suas Tecnologias.

A divisão vem da estrutura oficial do exame: cada prova objetiva tem 45 questões. Em Ciências da Natureza, os componentes curriculares são Química, Física e Biologia. A outra prova corresponde a Matemática.

O segundo dia terá cinco horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala. O início está previsto para 13h30 e o término para 18h30, sempre no horário de Brasília. Participantes com tempo adicional aprovado seguem os horários próprios definidos no edital.

A aplicação regular começou em 8 de novembro de 2026, com Linguagens, Redação e Ciências Humanas, e termina em 15 de novembro de 2026. A ausência no primeiro domingo não muda o conteúdo nem a quantidade de questões do segundo.

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Como conferir o caderno

Depois da autorização para começar, o participante deve verificar se o caderno contém a quantidade de questões indicada no cartão-resposta e se há algum defeito gráfico que impeça a resolução. Qualquer problema deve ser informado ao chefe de sala.

Resumo

no segundo dia, são 45 questões de Ciências da Natureza e 45 de Matemática. A prova regular ocorre em 15 de novembro, das 13h30 às 18h30, após a primeira aplicação em 8 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.