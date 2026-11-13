Pode usar relógio no Enem 2026? Veja a regra

Relógio de pulso não é permitido sobre a carteira nem no braço durante o Enem. A proibição vale para qualquer tipo, seja analógico, digital ou inteligente, no segundo dia da aplicação regular, em 15 de novembro de 2026.

Pulseiras e relógios inteligentes precisam estar com aplicativos, funções, sistemas e alarmes desativados, além de completamente desligados. O aparelho deve permanecer no envelope porta-objetos lacrado e identificado até a saída definitiva do local.

A regra também alcança o relógio comum: ele não pode ficar fora do envelope. Se um equipamento eletrônico emitir som, mesmo guardado, o participante poderá ser eliminado, conforme as obrigações e critérios do edital.

O mesmo procedimento já valia no primeiro dia, em 8 de novembro de 2026. Para acompanhar a prova, o candidato não depende de um objeto pessoal: todas as salas devem ter um marcador de tempo.

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O cuidado antes de entrar



Alarmes programados merecem atenção especial. O participante deve desligá-los junto com o aparelho antes de lacrar o envelope e mantê-lo debaixo da carteira durante a prova.

Resumo

relógios de qualquer tipo são proibidos fora do envelope porta-objetos. Aparelhos inteligentes devem ficar desligados, inclusive os alarmes. A regra valeu em 8 de novembro e continua em 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.