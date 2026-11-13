Materiais de acessibilidade no Enem podem ser vistoriados

Recursos pessoais de acessibilidade podem acompanhar o candidato no Enem quando o atendimento correspondente foi confirmado. Antes do uso, porém, os materiais podem ser vistoriados pelo chefe de sala.

A lista do edital inclui máquina de escrever em braile, lâmina overlay, reglete, punção, sorobã ou cubaritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano e plano inclinado.

Também aparecem entre os recursos a caneta de material transparente com tinta colorida, bolsa de colostomia, dispositivos capacitantes, medidor de glicose, bomba de insulina, medicamentos, toalha de mão e protetor auricular não eletrônico.

A autorização depende da solicitação e da confirmação do atendimento aplicável.

O procedimento valeu no primeiro dia regular, em 8 de novembro de 2026, e continua no segundo, em 15 de novembro de 2026. A vistoria não substitui as demais regras de entrada, identificação e segurança do exame.

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Vistoria faz parte da aplicação



As orientações do Inep determinam que o participante permita a conferência dos materiais próprios pelo chefe de sala. A medida abrange também outros itens necessários ao atendimento e deve ser cumprida antes ou durante a aplicação, conforme a orientação da equipe.

Resumo

lactante com atendimento aprovado deve levar um acompanhante adulto, responsável pela criança em sala reservada. A exigência vale nos dias 8 e 15 de novembro. Sem acompanhante, a espera ocorre fora do local e antes das 13h.

Para mais informações, consulte o site do Inep.