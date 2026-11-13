Máscara no Enem: quando o candidato precisa retirá-la

O candidato que estiver usando máscara de proteção contra doença infectocontagiosa poderá fazer o Enem, mas precisará retirá-la no momento da identificação. A exigência está no edital da aplicação regular.

O procedimento permite comparar o rosto com a foto do documento oficial. Depois da conferência, o participante segue as orientações da equipe responsável pela aplicação no local de prova.

A identificação é feita antes do início do exame. O edital determina que o participante esteja na porta da sala até 13h, no horário de Brasília, para passar por essa etapa. Os portões abrem às 12h e fecham às 13h.

A regra foi aplicada no primeiro domingo, 8 de novembro de 2026, e permanece válida no segundo, 15 de novembro de 2026. Para entrar, também é obrigatório apresentar um documento oficial e original com foto entre os aceitos.

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Identificação pode ter etapas adicionais



O Inep se reserva o direito de realizar procedimentos adicionais de identificação nos dias de prova. Por isso, o candidato deve cumprir as instruções da equipe e reservar tempo para a conferência antes do fechamento dos portões.

Resumo

relógios de qualquer tipo são proibidos fora do envelope porta-objetos. Aparelhos inteligentes devem ficar desligados, inclusive os alarmes. A regra valeu em 8 de novembro e continua em 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.