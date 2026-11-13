Lactante no Enem precisa levar acompanhante adulto

A participante lactante com atendimento aprovado deve comparecer ao Enem acompanhada de um adulto. Essa pessoa ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança durante a aplicação.

O acompanhante é necessário nos dois dias do exame regular, realizados em 8 e 15 de novembro de 2026. A regra também alcança o participante que teve aprovado o recurso de sala reservada para acompanhante, que poderá ser acionado em caso de intercorrência.

Se a lactante chegar sem o adulto responsável, terá de esperar fora do local de prova até a chegada dele. Essa espera precisa respeitar o limite de acesso: os portões fecham às 13h, no horário de Brasília.

O segundo dia começa às 13h30 e termina às 18h30 para a aplicação regular. A participante deve chegar às 12h, como recomenda o edital, para cumprir a entrada e os procedimentos de identificação sem depender dos minutos finais.

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Acompanhante cuida da criança

A sala reservada separa a criança do ambiente de prova enquanto a participante responde às questões. O acompanhante adulto assume a guarda do lactente e precisa seguir as orientações da equipe de aplicação.

Resumo

lactante com atendimento aprovado deve levar um acompanhante adulto, responsável pela criança em sala reservada. A exigência vale nos dias 8 e 15 de novembro. Sem acompanhante, a espera ocorre fora do local e antes das 13h.

Para mais informações, consulte o site do Inep.