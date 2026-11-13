ENEM NE10
ENEM 2026

Lactante no Enem precisa levar acompanhante adulto

Responsável permanece em sala reservada para cuidar da criança durante a prova

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 13/11/2026 às 23:17
Imagem de cookie_studio no Magnific
Lactante no Enem precisa levar acompanhante adulto FOTO: Imagem de cookie_studio no Magnific

A participante lactante com atendimento aprovado deve comparecer ao Enem acompanhada de um adulto. Essa pessoa ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança durante a aplicação.

O acompanhante é necessário nos dois dias do exame regular, realizados em 8 e 15 de novembro de 2026. A regra também alcança o participante que teve aprovado o recurso de sala reservada para acompanhante, que poderá ser acionado em caso de intercorrência.

Se a lactante chegar sem o adulto responsável, terá de esperar fora do local de prova até a chegada dele. Essa espera precisa respeitar o limite de acesso: os portões fecham às 13h, no horário de Brasília.

O segundo dia começa às 13h30 e termina às 18h30 para a aplicação regular. A participante deve chegar às 12h, como recomenda o edital, para cumprir a entrada e os procedimentos de identificação sem depender dos minutos finais.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Acompanhante cuida da criança

A sala reservada separa a criança do ambiente de prova enquanto a participante responde às questões. O acompanhante adulto assume a guarda do lactente e precisa seguir as orientações da equipe de aplicação.

Leia Também

Resumo

  • lactante com atendimento aprovado deve levar um acompanhante adulto, responsável pela criança em sala reservada. A exigência vale nos dias 8 e 15 de novembro. Sem acompanhante, a espera ocorre fora do local e antes das 13h.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

Tags

Enem 2026 regras do enem

Autor

Jefferson Albuquerque
Publicado por
Jefferson Albuquerque
jalbuquerque@sjcc.com.br Mais informações

Sobre
Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Localidade:Recife, PE

Telefone:81 3413.6409

Cargo:Repórter

Cursos:Produção de Conteúdo para Web (Rock University - 2022); SEO do básico ao avançado (Rock University - 2022).

Webstories

Notícia

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Artigo

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Investigativa

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Análise

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Editorial

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Patrocinada

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Checagem de fatos

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

Contexto

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Especial

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Entrevista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Crítica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.