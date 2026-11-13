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ENEM 2026

Enem 2026: documentos aceitos para candidatos estrangeiros

Edital lista passaporte, registros migratórios e identificações previstas para o Mercosul

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 13/11/2026 às 23:07
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Candidatos estrangeiros precisam apresentar um documento oficial e original com foto para entrar no Enem. O edital traz uma lista própria, que deve ser observada no segundo dia regular, em 15 de novembro de 2026.

São aceitos passaporte; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM); e Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM).

A relação inclui ainda cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, desde que previsto no acordo sobre documentos de viagem. Versões digitais da CRNM e do DPRNM podem ser apresentadas no aplicativo Carteira Digital do Migrante.

Documentos digitais fora do aplicativo oficial, sem foto ou não citados no edital não são aceitos. O mesmo cuidado já era necessário no primeiro dia da aplicação regular, em 8 de novembro de 2026.

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Aplicativo deve funcionar na hora

O Inep informa que não se responsabiliza por falha do aparelho, problema de comunicação ou impossibilidade de abrir o documento digital. Quem optar por essa forma de identificação deve conseguir apresentá-la no aplicativo correspondente.

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Resumo

  • estrangeiros devem levar documento oficial, original e com foto entre os listados no edital. Versões digitais da CRNM e do DPRNM só valem no aplicativo Carteira Digital do Migrante. A exigência valeu em 8 e vale em 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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