Enem 2026: documentos aceitos para candidatos estrangeiros

Candidatos estrangeiros precisam apresentar um documento oficial e original com foto para entrar no Enem. O edital traz uma lista própria, que deve ser observada no segundo dia regular, em 15 de novembro de 2026.

São aceitos passaporte; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM); e Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM).

A relação inclui ainda cédula de identidade civil ou documento estrangeiro equivalente emitido por Estado parte ou associado ao Mercosul, desde que previsto no acordo sobre documentos de viagem. Versões digitais da CRNM e do DPRNM podem ser apresentadas no aplicativo Carteira Digital do Migrante.

Documentos digitais fora do aplicativo oficial, sem foto ou não citados no edital não são aceitos. O mesmo cuidado já era necessário no primeiro dia da aplicação regular, em 8 de novembro de 2026.

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Aplicativo deve funcionar na hora

O Inep informa que não se responsabiliza por falha do aparelho, problema de comunicação ou impossibilidade de abrir o documento digital. Quem optar por essa forma de identificação deve conseguir apresentá-la no aplicativo correspondente.

Resumo

estrangeiros devem levar documento oficial, original e com foto entre os listados no edital. Versões digitais da CRNM e do DPRNM só valem no aplicativo Carteira Digital do Migrante. A exigência valeu em 8 e vale em 15 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.