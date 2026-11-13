No segmento da saúde, o enfermeiro ocupa o centro estratégico das equipes assistenciais, atuando desde a atenção primária e a gestão hospitalar até a pesquisa clínica, a saúde digital e o empreendedorismo.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), a profissão representa mais de 50% da força de trabalho global em saúde, com projeção de demanda crescente impulsionada pelo envelhecimento populacional e pela ampliação de serviços preventivos e de alta complexidade.

Para atender a esse cenário exigente, a Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) consolidou um dos projetos pedagógicos mais sólidos do país. Avaliado com Nota Máxima (5) pelo Ministério da Educação (MEC), o curso de Enfermagem da FPS destaca-se por unir rigor científico, acolhimento estudantil e a imersão em cenários reais de prática logo no início da graduação.

Para a coordenadora do curso de Enfermagem da FPS, Cristina Figueira, colocar o estudante em contato com a rotina assistencial desde o primeiro dia elimina a distância entre o livro e o paciente:

"Quando você coloca o aluno frente à realidade da saúde, da comunidade e dos serviços desde o primeiro dia da sua formação, você destrói a barreira invisível entre a teoria e a prática. O conhecimento deixa de ser algo abstrato que se decora para a prova e passa a ter um rosto, um nome e um propósito imediato. Quando ele chega ao estágio avançado ou ao mercado de trabalho, o 'choque de realidade' simplesmente não existe, porque ele já está habituado ao dinamismo e às exigências da profissão", defende.

Metodologia ativa, turmas reduzidas e infraestrutura inclusiva



Imagem de estudande durante análise MICROBIOLÓGICA na FPS - Divulgação/FPS

O padrão de excelência da FPS é sustentado pela adoção da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Nesse modelo, o estudante assume o protagonismo do próprio aprendizado em grupos tutoriais de, no máximo, 12 alunos, mediados por um corpo docente altamente qualificado. Em vez de aulas expositivas passivas, os futuros enfermeiros analisam casos reais, desenvolvem raciocínio clínico e constroem soluções de forma colaborativa.

A formação técnica e científica é potencializada por uma infraestrutura desenhada para a integralidade do cuidado. Além dos laboratórios especializados de habilidades e simulação, os estudantes contam com laboratórios de comunicação que incluem atividades de Inglês Instrumental e Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo um atendimento acessível e humanizado. O campus oferece ainda suporte contínuo por meio do Serviço de Apoio Psicopedagógico e do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão.

"Formar um enfermeiro não é apenas preparar um profissional para o mercado de trabalho, mas formar um agente de transformação social e de qualificação do cuidado em saúde. Na FPS, trabalhamos a educação interprofissional desde o início, permitindo que o aluno atue lado a lado com estudantes de outras áreas da saúde. Isso desenvolve a escuta qualificada, a liderança e a segurança para tomar decisões ágeis sob pressão", complementa a coordenadora.

O mercado de trabalho na Enfermagem



O mercado de trabalho atual busca profissionais que aliem domínio tecnológico e evidências científicas à sensibilidade humana. Na FPS, a matriz curricular é constantemente atualizada, preparando o egresso para atuar com competência em hospitais de alta complexidade, unidades básicas, gestão de equipes, auditoria, consultórios próprios e ensino.

Ao longo da graduação, o desenvolvimento de competências socioemocionais, como inteligência relacional, resiliência, postura investigativa e gestão de processos, assegura que o profissional formado pela instituição esteja pronto para liderar equipes multidisciplinares e se adaptar às rápidas inovações do setor.

"A instituição enxerga o enfermeiro do futuro como um profissional crítico, ético, humanista e inovador, que não apenas responde às demandas atuais dos serviços, mas se antecipa aos desafios e lidera mudanças. A Enfermagem que ajudamos a construir na FPS é aquela que une rigor científico, coragem para inovar e uma empatia inegociável", finaliza Cristina Figueira.