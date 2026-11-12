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ENEM 2026

Segundo dia do Enem 2026: provas, horários e duração

Ciências da Natureza e Matemática serão aplicadas no próximo domingo, com cinco horas de prova

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 12/11/2026 às 20:40
Angelo Miguel/MEC
Caderno de Provas 1° dia de aplicação do Enem. FOTO: Angelo Miguel/MEC

Encerrado o primeiro domingo, o Enem 2026 continua em 15 de novembro com as provas de Ciências da Natureza e Matemática. A duração regular será de cinco horas, meia hora a menos que na etapa anterior.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília. A entrada depois do fechamento não é permitida, e a aplicação começa às 13h30.

No segundo dia, o encerramento regular está previsto para 18h30. Todas as salas terão marcador para acompanhamento do tempo, conforme determina o edital.

A aplicação regular ocorre em 8 e 15 de novembro de 2026. Embora as áreas avaliadas mudem, permanecem as regras sobre identificação, caneta preta de material transparente e guarda de objetos eletrônicos.

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O que permanece igual no segundo domingo

O candidato deve apresentar documento válido com foto, aguardar autorização para abrir o caderno e preencher o cartão-resposta de acordo com as instruções. O cartão de confirmação é recomendado pelo Inep nos dois dias.

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Resumo

  • após o primeiro dia, em 8 de novembro, o Enem continua em 15 de novembro de 2026. Portões fecham às 13h, prova começa às 13h30 e termina às 18h30, no horário de Brasília.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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