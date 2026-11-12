ENEM NE10
ENEM 2026

Resultado do Enem 2026: onde consultar as notas

Desempenho individual ficará disponível na Página do Participante e exige acesso com login único

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 12/11/2026 às 20:23
Angelo Miguel/MEC
As notas do ENEM são utilizadas para ingressar em universidades de todo o Brasil FOTO: Angelo Miguel/MEC

Quando o resultado individual do Enem 2026 for divulgado, a consulta será feita na Página do Participante. O acesso exige o login único usado nos serviços digitais do governo federal.

As orientações do Inep deixam claro que as notas individuais não serão publicadas por outros meios. A informação é pessoal, e somente o participante pode autorizar o uso de seu desempenho para publicidade, premiação ou outras finalidades.

O exame regular é realizado em 8 e 15 de novembro de 2026. A primeira data reúne Linguagens, Redação e Ciências Humanas; a segunda é dedicada a Ciências da Natureza e Matemática.

O material oficial consultado não apresenta uma data para a liberação das notas. Portanto, o candidato deve acompanhar os canais indicados pelo Inep sem confundir a publicação do gabarito com a divulgação do resultado.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Espelho da redação vem depois

A vista da prova de redação tem finalidade exclusivamente pedagógica. Segundo as orientações do Instituto, o espelho ficará disponível na Página do Participante 60 dias após a divulgação dos resultados.

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Resumo

  • depois das provas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026, as notas serão consultadas com login na Página do Participante. Não há data de resultado informada nos documentos usados nesta matéria.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 regras do enem

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