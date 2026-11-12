Química no Enem: conteúdos da matriz de 2026

Em vez de tentar adivinhar a prova de Química, o candidato pode organizar a revisão pelos conjuntos da matriz de referência. O documento apresenta objetos de conhecimento e não uma lista de temas mais prováveis.

O primeiro grupo reúne transformações químicas, gases, modelos atômicos, estrutura dos átomos, tabela periódica e reações. A representação dessas transformações inclui fórmulas, balanceamento, mol, massa molar e cálculos estequiométricos.

Materiais e suas propriedades formam outro eixo, com estados físicos, separação de misturas, ligações, polaridade e forças intermoleculares. A matriz também inclui água, soluções, concentração, ácidos, bases, sais e óxidos.

Química compõe Ciências da Natureza, aplicada em 15 de novembro de 2026. O calendário regular do exame também inclui o primeiro dia, realizado em 8 de novembro.

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Energia, carbono e meio ambiente



A lista oficial ainda contempla termoquímica, oxirredução, pilhas, eletrólise, radioatividade, velocidade e equilíbrio das reações, compostos orgânicos, polímeros, combustíveis, poluição, tratamento de água e impactos ambientais.

Resumo

nas provas regulares de 8 e 15 de novembro de 2026, Química aparece no segundo domingo. A matriz organiza a área por transformações, materiais, soluções, energia, equilíbrio, compostos de carbono, tecnologia e ambiente.

Para mais informações, consulte o site do Inep.