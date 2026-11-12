Problema no primeiro dia do Enem: é preciso fazer o segundo?

Quem foi afetado por um problema logístico no primeiro dia do Enem deve comparecer normalmente ao segundo domingo. O edital permite pedir reaplicação apenas da etapa prejudicada.

O Inep considera situações como desastre natural que comprometa a estrutura do local, falta de energia que impeça a visibilidade da prova e erro de execução com prejuízo comprovado.

Cada caso é analisado individualmente. O pedido deve ser feito pela Página do Participante no período que será divulgado pelo Instituto, e o candidato precisa acompanhar a aprovação ou reprovação no mesmo endereço.

A aplicação regular começou em 8 de novembro e continua em 15 de novembro de 2026. Comparecer à segunda etapa preserva a participação nas provas de Ciências da Natureza e Matemática.

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Reaplicação não é automática

O envio do pedido não garante nova prova. Informações e documentos anexados não podem ser alterados depois do envio, e o Inep decide se a solicitação atende às regras.

Resumo

se um problema logístico prejudicou a prova de 8 de novembro, o participante deve fazer normalmente o segundo dia, em 15 de novembro de 2026, e solicitar análise da reaplicação da etapa afetada.

Para mais informações, consulte o site do Inep.