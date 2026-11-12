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Matemática no Enem: como revisar pela matriz de 2026

Documento organiza o conteúdo em conhecimentos numéricos, geométricos, estatísticos, algébricos e mistos

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 12/11/2026 às 20:58
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Matemática no Enem: como revisar pela matriz de 2026 FOTO: Imagem de wirestock no Magnific

Quem vai revisar Matemática para o segundo dia do Enem pode usar a matriz de referência como um mapa dos campos de estudo. O documento agrupa os objetos de conhecimento, mas não informa quais deles aparecerão na prova.

O bloco numérico inclui operações com números, desigualdades, divisibilidade, fatoração, razões, proporções, porcentagem, juros, sequências, progressões e princípios de contagem.

Na parte geométrica, entram figuras planas e espaciais, escalas, comprimentos, áreas, volumes, ângulos, simetria, semelhança, Teorema de Tales, relações métricas, circunferências e trigonometria do ângulo agudo.

A prova de Matemática será aplicada em 15 de novembro de 2026. A edição regular começou em 8 de novembro, com Linguagens, Redação e Ciências Humanas.

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Estatística, funções e plano cartesiano

A matriz também reúne análise de dados, média, moda, mediana, desvios, variância, probabilidade, gráficos, funções, equações, inequações, plano cartesiano, retas, circunferências e sistemas de equações. A lista serve para organizar a revisão, não para prever questões.

Resumo

  • a aplicação regular ocorre em 8 e 15 de novembro de 2026. Para o segundo dia, a matriz permite revisar Matemática por cinco blocos: números, geometria, estatística e probabilidade, álgebra e relações algébrico-geométricas.

Mais informações no site do Inep

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Jefferson Albuquerque
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