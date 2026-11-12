Gabarito do Enem 2026: quando o Inep deve divulgar

O gabarito oficial do Enem 2026 não é divulgado entre o primeiro e o segundo domingo de prova. Pelas orientações do Inep, as respostas das questões objetivas serão publicadas até o décimo dia útil após o segundo dia de aplicação.

A edição regular começou em 8 de novembro e continua em 15 de novembro de 2026. Por isso, o prazo informado pelo Instituto passa a ser contado somente depois da segunda etapa do exame.

Os gabaritos serão disponibilizados na seção “Provas e Gabaritos” do portal do Inep. O documento permite conferir as alternativas oficiais, mas não corresponde ao resultado individual do participante.

Também não é possível transformar diretamente o número de acertos em nota final apenas com o gabarito. O edital informa que o cálculo das proficiências das provas objetivas tem como base a Teoria de Resposta ao Item, a TRI.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Gabarito e resultado são etapas diferentes



As notas individuais serão consultadas posteriormente na Página do Participante, mediante login único. Os documentos fornecidos pelo Inep não indicam, neste momento, uma data para essa divulgação.

Resumo

as provas regulares ocorrem em 8 e 15 de novembro de 2026. O gabarito oficial sairá no portal do Inep até o décimo dia útil após o segundo domingo; a data do resultado individual não deve ser presumida.

Para mais informações, consulte o site do Inep.