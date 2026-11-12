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Gabarito do Enem 2026: quando o Inep deve divulgar

Respostas oficiais das provas objetivas sairão após a conclusão dos dois domingos de aplicação regular

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 12/11/2026 às 20:19
Angelo Miguel/MEC
As notas do ENEM são utilizadas para ingressar em universidades de todo o Brasil FOTO: Angelo Miguel/MEC

O gabarito oficial do Enem 2026 não é divulgado entre o primeiro e o segundo domingo de prova. Pelas orientações do Inep, as respostas das questões objetivas serão publicadas até o décimo dia útil após o segundo dia de aplicação.

A edição regular começou em 8 de novembro e continua em 15 de novembro de 2026. Por isso, o prazo informado pelo Instituto passa a ser contado somente depois da segunda etapa do exame.

Os gabaritos serão disponibilizados na seção “Provas e Gabaritos” do portal do Inep. O documento permite conferir as alternativas oficiais, mas não corresponde ao resultado individual do participante.

Também não é possível transformar diretamente o número de acertos em nota final apenas com o gabarito. O edital informa que o cálculo das proficiências das provas objetivas tem como base a Teoria de Resposta ao Item, a TRI.

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As notas individuais serão consultadas posteriormente na Página do Participante, mediante login único. Os documentos fornecidos pelo Inep não indicam, neste momento, uma data para essa divulgação.

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Resumo

  • as provas regulares ocorrem em 8 e 15 de novembro de 2026. O gabarito oficial sairá no portal do Inep até o décimo dia útil após o segundo domingo; a data do resultado individual não deve ser presumida.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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