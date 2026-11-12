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Física no Enem: veja os blocos da matriz de 2026

Mecânica, energia, eletricidade, ondas, óptica e fenômenos térmicos estão entre os eixos do documento

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 12/11/2026 às 21:01
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Enem 2026: torque e equilíbrio estão na prova de física FOTO: Imagem de pikisuperstar no Magnific

A revisão de Física para o Enem pode começar pelos grandes blocos apresentados na matriz de referência. A lista delimita conhecimentos associados ao exame, sem indicar frequência ou garantir a presença de um assunto específico.

Nos fundamentos, o documento reúne ordem de grandeza, notação científica, unidades, mensurações, gráficos, vetores e a diferença entre grandezas escalares e vetoriais.

Em mecânica, aparecem movimento, velocidade, aceleração, leis de Newton, quantidade de movimento, impulso, torque, equilíbrio, atrito, movimento circular e hidrostática. Energia, trabalho, potência e gravitação formam outro conjunto.

Física integra Ciências da Natureza, prova marcada para 15 de novembro de 2026. O primeiro domingo regular ocorreu em 8 de novembro, com as áreas de Linguagens e Humanas, além da redação.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Eletricidade, ondas e calor

A matriz inclui circuitos, corrente, tensão, resistência, potência, consumo de energia, magnetismo, reflexão, refração, lentes, espelhos, ondas, calor, temperatura, mudanças de estado, gases e termodinâmica. Esses grupos podem orientar a distribuição do tempo de revisão.

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Resumo

  • o Enem regular tem provas em 8 e 15 de novembro de 2026. Para Física no segundo dia, a matriz reúne fundamentos, mecânica, energia, eletricidade, magnetismo, ondas, óptica e fenômenos térmicos.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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Enem 2026 física regras do enem

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Jefferson Albuquerque
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