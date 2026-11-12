Enem 2026 pode certificar o ensino médio? Entenda

O resultado do Enem 2026 poderá ser usado para certificação de conclusão do ensino médio, desde que o participante tenha indicado essa opção no sistema de inscrição.

A emissão não é feita diretamente pelo Inep. Cabe às instituições certificadoras que aderirem ao processo expedir o certificado ou a declaração parcial de proficiência, conforme as regras próprias.

Ao optar pela certificação, o participante autoriza o Instituto a disponibilizar seus dados e notas às instituições responsáveis. A relação dessas entidades será definida em portaria divulgada pelo Inep.

Para formar o resultado usado nessa finalidade, o exame regular ocorre em 8 e 15 de novembro de 2026. As notas individuais serão consultadas posteriormente na Página do Participante.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Certificação e acesso à faculdade são usos diferentes

As notas também podem ser adotadas por instituições de educação superior como mecanismo único, alternativo ou complementar de seleção. Cada instituição mantém seus próprios critérios e procedimentos.

Resumo

o Enem regular ocorre em 8 e 15 de novembro de 2026. A certificação depende da opção feita na inscrição e é emitida por instituição certificadora, não pelo Inep.

Para mais informações, consulte o site do Inep.