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ENEM 2026

Biologia no Enem: o que a matriz reúne para a prova

Células, genética, diversidade, fisiologia, evolução e ecologia aparecem entre os campos de estudo

Jefferson Albuquerque
Jefferson Albuquerque
Publicado em 12/11/2026 às 21:31
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Enem 2026: células-tronco e clonagem estão em biologia FOTO: Imagem de kjpargeter no Magnific

A matriz de referência permite separar a revisão de Biologia em conjuntos amplos. Ela mostra os conhecimentos relacionados ao Enem, mas não prevê quais recortes serão escolhidos na prova.

Um dos blocos trata de moléculas, células e tecidos, com metabolismo, fotossíntese, respiração, divisão celular, informação genética, síntese de proteínas, biotecnologia e aspectos éticos dessas aplicações.

Hereditariedade e diversidade incluem transmissão de características, grupos sanguíneos, mutações, evolução e manutenção da diversidade biológica. O documento também reúne vírus, tipos celulares, ciclos de vida, anatomia, fisiologia humana e evolução.

Biologia integra Ciências da Natureza no segundo domingo, 15 de novembro de 2026. A aplicação regular começou em 8 de novembro, com Linguagens, Redação e Ciências Humanas.

Como calcular a nota do Enem com peso?

Ecologia conecta organismos e ambiente

A matriz inclui ecossistemas, fatores bióticos e abióticos, habitat e nicho ecológico. Na revisão, esses itens podem ser relacionados aos demais blocos sem transformar o documento em previsão do conteúdo da prova.

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Resumo

  • o Enem regular ocorre em 8 e 15 de novembro de 2026. Para Biologia no segundo dia, a matriz reúne células, metabolismo, genética, biotecnologia, diversidade, evolução, fisiologia e ecologia.

Para mais informações, consulte o site do Inep.

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biologia Enem 2026 regras do enem

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