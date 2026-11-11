Tempo adicional no Enem: horários do segundo dia

Participantes com solicitação de tempo adicional aprovada terão até 19h30 para fazer o segundo dia do Enem 2026. A aplicação começa às 13h30, no horário de Brasília.

Para quem teve o recurso de videoprova em Libras aprovado, o segundo domingo termina às 20h30. Nesse caso, são duas horas a mais que o período regular.

Os horários de abertura e fechamento dos portões não mudam: entrada a partir das 12h e fechamento às 13h. A prova regular do segundo dia termina às 18h30.

Essas condições integram a aplicação regular de 8 e 15 de novembro de 2026. O participante deve seguir o atendimento aprovado no sistema e as instruções da equipe no local.

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Afastamento da sala não amplia o prazo

O edital informa que não há prorrogação do tempo por saída da sala, avisos ou procedimentos realizados durante a aplicação. Todas as salas contam com marcador para acompanhamento do período restante.

Resumo

no segundo dia, 15 de novembro de 2026, a prova regular termina às 18h30; com tempo adicional aprovado, às 19h30; e com videoprova em Libras aprovada, às 20h30. A primeira etapa ocorreu em 8 de novembro.

Para mais informações, consulte o site do Inep.